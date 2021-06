Großeinsatz und Festnahme : Mann soll Frau und Kind in Meckenheim entführt haben

Meckenheim/Ratingen Einen Großeinsatz wegen einer mutmaßlichen Entführung hat es am Donnerstag in Meckenheim gegeben. Ein Verdächtiger wurde festgenommen. Die mutmaßlich Entführten sind aber weiterhin nicht auffindbar.

Einen Großeinsatz der Bonner Polizei hat es am Donnerstag in Meckenheim gegeben – nach Informationen des General-Anzeigers konkret im Stadtteil Lüftelberg. Nach Angaben der Polizei soll ein 39-Jähriger seine von ihm getrennt lebende 34-jährige Ehefrau und den gemeinsamen dreijährigen Sohn gegen deren Willen in ein Auto gezogen haben und mit ihnen weggefahren sein.

Der Verdächtige wurde laut Polizei am Donnerstagnachmittag in Ratingen vorläufig festgenommen, Frau und Kind waren bis Donnerstagabend nicht wieder aufgetaucht. Die Suche nach ihnen dauert an.

Keine Hinweise auf den Verbleib von Mutter und Sohn

Nach eigenen Angaben war die Polizei am Donnerstag gegen 9 Uhr von Zeugen über den Vorfall informiert worden. Vor Ort hätten sich Hinweise ergeben, dass zwei bislang unbekannte Frauen den Mann unterstützt und begleitet haben könnten. Sofort wurde eine Großfahndung nach dem Pkw und den Personen eingeleitet. Dabei kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz.

Im Zuge der Ermittlungen konnte der Tatverdächtige um 15.40 Uhr an seiner Wohnadresse in Ratingen festgenommen werden. Zum Verbleib von Frau und Kind sowie zu einem möglichen Gewaltverbrechen hat die Polizei bislang keinerlei Hinweise, wie ein Sprecher der Bonner Polizei auf Nachfrage sagte.

