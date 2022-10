Schon wieder Diebstahl von Feldern : Unbekannte sägen nachts zehn Tannenbäume in Meckenheim ab

Altendorf-Ersdorf​ Am 20. Oktober berichtete der GA bereits von Obst- und Pflanzendiebstählen im Linksrheinischen. Nun haben erneut Diebe zugeschlagen. Spontan geschah das nicht. Die Tat muss geplant gewesen sein.

Schon wieder haben unbekannte Täter auf einem Feld zugeschlagen: In Altendorf-Ersdorf sind in der Nacht auf Mittwoch, 19. Oktober, zehn Nordmanntannen geklaut worden. Dabei ist für Familie Lücker, die ihren Blumenladen „Botanica“ in Meckenheim betreibt, ein finanzieller Schaden von rund 1000 Euro entstanden.

Die 2,50 Meter bis drei Meter hohen Tannen wurden etwa auf Hüfthöhe abgesägt. Das Feld mit rund 1000 bis 1500 Bäumen, wie Peter Lücker, ehemaliger Inhaber von „Botanica“ , schätzt, liegt an der Kreuzung Meckenheimer Straße und Pater-Müller-Straße. Das Grundstück ist nicht eingezäunt – und die Bäume somit nicht versichert. „Ein Zaun lohnt sich finanziell nicht“, erklärt Lücker. Er werde aber künftig Kameras installieren, falls sich so ein Vorfall wiederholen sollte.

Jahrelange Arbeit

Der Verlust wiegt schwer, denn einen Baum aufzuziehen kostet Mühe und Geduld. „Bis eine Tanne so groß ist wie die Geklauten, braucht es zehn Jahre“, erklärt Peter Lücker. Obwohl er den Familienbetrieb vergangenes Jahr an seinen Sohn Max Lücker weitergegeben hat, ist der 63-Jährige noch regelmäßig auf den Feldern unterwegs. „Ich war am Dienstag um 18 Uhr noch hier und dann am Mittwoch um 17 oder 18 Uhr das nächste Mal“, erinnert er sich. In dieser Zeit müssten die Baumdiebe zugeschlagen haben. Vermutlich nachts, denn tagsüber seien viele Bauern auf den Feldern: „Die hätten mich informiert. Hier passt einer auf den anderen auf.“