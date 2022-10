Eröffnung des neuen Standorts : Von der Großküche in die Schulen

Dirk Doland zeigt den Gästen bei der Führung durch die Großküche von „Aubergine & Zucchini" die „Nudelkochmaschine“. Foto: Felizia Schug

Meckenheim Das Cateringunternehmen „Aubergine & Zucchini“ ist von Bonn nach Meckenheim umgezogen. Zur Eröffnung am Freitag im Unternehmerpark Kottenforst gab es für die Gäste eine Führung durch die Großküche, in der am Tag bis zu 10.000 Mahlzeiten gekocht werden.



Wer die Großküche betreten möchte, muss zuerst die Hygieneschleuse durchlaufen: Sprich, man muss sich die Hände waschen, so lange bis ein grünes Licht erscheint. Dann darf man einen Schritt nach vorne machen, auf eine mit Bürsten und Wasser ausgestattete Plattform, die einem die Schuhe reinigt. Anschließend leuchtet erneut ein Licht, das bedeutet, dass man sich die Hände desinfizieren soll. Hat der Sensor die Hände wahrgenommen und mit Desinfektionsmittel beträufelt, leuchtet es nochmal grün. Danach wird man durch ein Drehkreuz geschleust und kann durch eine Tür in die Küche eintreten.

Der Anspruch: „Kindgerecht, gesund und lecker“

Der neue Standort von „Aubergine & Zucchini“ (A & Z) nach dem Wegzug aus Bonn liegt im Unternehmerpark Kottenforst. Dort arbeiten täglich rund 40 Personen, um zahlreiche Schulen und Kitas im Umkreis von 100 Kilometern mit Essen zu versorgen. Ganz im Sinne des Unternehmensmottos: „Jedes Kind hat das Recht auf ein gutes Essen!“.

Der Geschäftsführerin Silke Schnapp und ihrem französischen Partner von „Api Restauration“, Damien Debosque, ist die nachhaltige und gesunde Ernährung der jungen Menschen sehr wichtig. „Viel vegetarisch zu kochen, ist schon immer unser Konzept gewesen“, gibt Schnapp an.

Der Großteil der Frischwaren wird zudem regional bezogen. Um die Lebensmittel entsprechend zu lagern, gibt es neben den Räumlichkeiten, in denen in bis zu 300 Liter großen Gefäßen gekocht wird, diverse Kühlräume. Bei minus 16 bis plus 7 Grad lagern dort Tiefkühlprodukte, Obst und Gemüse, Milchprodukte – und alle Zutaten, die zum Zubereiten der Gerichte für die nächsten Tage gebraucht werden.

Dirk Doland, der als Schichtleiter in der Küche arbeitet, zeigt den Besucherinnen und Besuchern die unterschiedlichen Bereiche, in denen produziert wird: Von der Anlieferung der Lebensmittel bis zur Entsorgung der Essensreste und dem Spülen. Alleine in der Küche sind nach Angaben der Inhaberin Silke Schnapp 17 Personen beschäftigt – Fahr- und Spülpersonal noch nicht inbegriffen.

Umzug in den Neubau

Gerade wegen der komplexen Abläufe und dem zeitlichen Druck, unter dem ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten, sei sie froh, dass nun am neuen Standort ihres 1991 gegründeten Unternehmens etwas Ruhe einkehrt. Denn die vergangenen zwei Jahre herrschte Ausnahmezustand: „Es war eine nie dagewesene Arbeitssituation wegen Corona, interner Schwierigkeiten und der Jahrhundertflut“, so die Geschäftsführerin.