Erschließung : Erschließung hat begonnen

An der Zufahrt zum Neubaugebiet Am Viethenkreuz sind die ersten Bauarbeiten zu sehen. Foto: Petra Reuter

Meckenheim Erste Häuser könnten am Viethenkreuz im späten Sommer gebaut werden

In beiden Teilen des Doppelorts liegt das Neubaugebiet Am Viethenkreuz. Die aktuellen Arbeiten an der Zufahrt zum Areal sind nach Auskunft des Erschließungsträgers blueorange Development West dem Kanal- und Baustraßenbau und nicht primär der Verlegung von Glasfaserkabel zuzuordnen. Die Breitbandleitung solle aber in Absprache mit dem Anbieter bn:t ebenso wie weitere Versorgungsleitungen im Zuge der Bauarbeiten ebenfalls verlegt werden, sagte der Abteilungsleiter Baulandentwicklung des Erschließungsträgers, Ludwig Eickenbusch.