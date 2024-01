Nur noch ein Zentrum Die Meckenheimer Friedenskirche baut an, um zu schrumpfen

Die Friedenskirche in Meckenheim bekommt einen Anbau: Seit Ende November laufen die Arbeiten. Wie das rot verklinkerte Gebäudeensemble am Le-Mée-Platz später aussehen soll, zeigt jetzt eine Grafik des zuständigen Architekturbüros. Der Flügel an der Kurt-Schumacher-Straße wird in Richtung der neuen E-Bike-Verleihstation erweitert mit einem dreistöckigen Bau mit Flachdach. Optisch fügt sich die Erweiterung in die bestehenden Gebäude ein, die aus den späten 80er Jahren stammen und um den zentralen Innenhof herum arrangiert sind.