Fachkräftemangel im Öffentlichen Nahverkehr Wie Regionalverkehr Köln neue Busfahrer gewinnen will

Die RVK hat Niederlassungen in Meckenheim, Bornheim, Euskirchen, Bergisch Gladbach, Hürth und Wermelskirchen. An allen Orten sucht das Unternehmen Busfahrer. Quereinsteiger mit Führerschein Klasse B können die Weiterbildung im Unternehmen machen. Neue Arbeitnehmer erwartet ein Einstiegsgehalt von 2855 Euro monatlich nach Tarif und mit Zuschlägen. Ein weiterer Bewerbertag findet am Samstag, 20. April, von 10 bis 14 Uhr in der Niederlassung Bornheim, Allerstraße 8, statt.