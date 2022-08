Polizei fahndet nach Tatverdächtiger : Unbekannte hebt in Meckenheim Geld mit gestohlener Karte ab

Unbekannte hebt in Meckenheim Geld mit gestohlener Karte ab

Meckenheim In Meckenheim hat Anfang Juni eine unbekannte Frau mit einer gestohlenen Debitkarte einen vierstelligen Bargeldbetrag abgehoben. Die Polizei bittet um Hilfe bei der Fahndung.

Eine unbekannte Frau hat am Donnerstag, 2. Juni, in Meckenheim Geld mit einer zuvor gestohlenen Debitkarte abgehoben. Die Polizei bittet nun um Hilfe bei der Fahndung.

Einer 73-jährigen Frau war Anfang Juni in einem Supermarkt am Neuen Markt die Geldbörse mitsamt Debitkarte gestohlen worden. Anschließend wurde die vermeintliche Täterin beim Geldabheben einer vierstelligen Bargeldsumme am Automaten aufgezeichnet.