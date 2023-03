Antrag an den Ausschuss für Schule, Sport und Kultur FDP Meckenheim will Denkmal vors Rathaus verlegen

Ihren Antrag an den Ausschuss für Schule, Sport und Kultur begründet die Fraktion mit dem Hinweis, dass es in Meckenheim „keinen eigentlichen Platz zum Gedenken an die Deutsche Einheit“ gebe. Das Denkmal sei gesellschaftlich wichtig und verdiene „einen würdigen und besonderen Platz“. Am jetzigen Standort würden die Bürger wenig Notiz davon nehmen, viele wüssten gar nicht, dass es existiert.