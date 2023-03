Zu Ehren des verstorbenen Weltmeisters im Hallen-Stabhochsprung FDP Meckenheim will Wettkampfhalle nach Tim Lobinger benennen

Lobinger war am 16. Februar nach schwerer Krankheit gestorben, was in Meckenheim große Betroffenheit auslöste. Wie Bürgermeister Holger Jung in seiner offiziellen Beileidsbekundung betonte, blieb Lobinger der Stadt, in der er aufwuchs und wo er die Basis für seine späteren sportlichen Erfolge legte, eng verbunden und stand vor rund zehn Jahren als „Markenbotschafter der Apfelstadt“ Pate. Die FDP schlägt nun in einem Antrag im Ausschuss für Schule, Sport und Kultur vor, die Wettkampfhalle in „Tim Lobinger Halle“ umzubenennen.