Ärger über TV-Anbieter : Meckenheimer klagen über häufige Fernsehstörungen

Nichts zu erkennen: Pÿur-Kunde Uwe Lehmann ärgert sich seit drei Monaten über Fernsehstörungen. Foto: Selina Stiegler

Meckenheim Pÿur-Kunden in Meckenheim beschweren sich über monatelange Fernsehstörungen. Der Anbieter verweist auf Schäden durch Vandalismus



Uwe Lehmann schaut am liebsten den Fernsehsender Arte. Doch das geht seit drei Monaten nicht mehr – es gibt Probleme mit dem Kabelfernsehnetz. Erst waren es nur Programme in HD-Qualität, jetzt tauchen die Störungen auch bei schlechterer Bildqualität auf. „Ein Techniker sagte mir, es würde zu wenig Signal ankommen“, erzählt Lehmann. Er ist in Meckenheim nicht allein mit dem Problem. Seine Nachbarn, die den denselben Anbieter haben, berichten Ähnliches und fühlen sich im Stich gelassen.

Ihr Vertragspartner ist die Tele Columbus GmbH mit der Produktmarke Pÿur. Eine Kündigung ist nicht so schnell möglich. Im Vertrag steht eine Kündigungsfrist von einem Jahr geschrieben. Lehmanns Nachbar Peter Feilen beobachtet ebenso seit Monaten die Störungen. Er bekam Mitte Februar Besuch von einem Pÿur-Techniker. „Der Techniker war sehr nett und fand keine Problemstelle bei mir“, erinnert sich Feilen. Er habe die Auskunft erhalten, dass der Verteilerkasten an der Marienburger Straße defekt sei und auf ein Ersatzteil gewartet werde. „Seitdem ist nichts passiert, und ich weiß, dass Nachbarn in den umliegenden Straßen auch Bildstörungen haben“, sagt Feilen. Betroffen seien die Allensteinerstraße, Breslauer Straße, Marienburgerstraße und Danziger Straße.

Laut dem Anbieter laufen die Arbeiten

Auf GA-Anfrage antwortet Tele Columbus, dass auf kein Ersatzteil gewartet würde. Vandalismus stecke hinter den aktuellen Bildstörungen, so Pressesprecher Sebastian Artymiak. Um den 10. Februar herum hätte jemand den Verteilerkasten in der Marienburger Straße aufgebrochen und ihn zerstört. Seitdem würden die Reparaturen laufen. „Das Netz besteht aus mehreren technischen Komponenten und Leitungsabschnitten. Wenn ein Teil ausgetauscht wird, müssen alle anderen Teile, die dazu gehören, neu eingestellt werden. Die Techniker sind bereits dran, aber es dauert einige Tage, sodass die Störungen nun zeitnah behoben sein werden“, so Artymiak. Kunden, deren Daten sie besäßen, seien informiert worden.

Unternehmen schließt Kündigung aus

Die ebenfalls Betroffene Anne Viehmann hat seit Februar die Bildstörungen, was zeitlich zu dem Vandalismusvorfall passt. Weshalb aber Lehmann und Feilen seit Monaten die Bildstörungen registrieren, konnte Artymiak nicht beantworten. Laut dem Pressesprecher hat Feilen erst am 13. Februar eine Störung gemeldet, woraufhin der Techniker kam. Deshalb sehe er die Ursache auch bei Feilen in Verbindung mit dem Vandalismus-Vorfall. „Wir sind dran, das Problem zu beheben. Dies wird Mitte dieser Woche abgeschlossen sein“, versichert Artymiak.