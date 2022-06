Haus vorerst unbewohnbar : Vier Verletzte bei Brand in Mehrfamilienhaus in Meckenheim

Einsatzkräfte der Feuerwehr Meckenheim und Rheinbach sind vor Ort. Foto: Axel Vogel

Update Meckenheim Am Freitagnachmittag ist in einem Mehrfamilienhaus in Meckenheim ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr war mit rund 30 Einsatzkräften vor Ort. Vier Menschen wurden verletzt.



In einem Mehrfamilienhaus in der Straße Im Ruhrfeld in Meckenheim ist am Freitagnachmittag gegen 13 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Rund 30 Einsatzkräfte der Feuerwehren Meckenheim und Rheinbach waren vor Ort. Der Brand wurde schnell gelöscht. Laut Jens Hapke, Sprecher der Meckenheimer Feuerwehr, ist der Brand in einer Wohnung im Erdgeschoss ausgebrochen.

Vier Personen wurden verletzt, zwei von ihnen mussten im Krankenhaus behandelt werden. Wie die Feuerwehr mitteilte, ist das gesamte Mehrfamilienhaus vorerst nicht mehr bewohnbar. 15 Menschen sind davon betroffen und müssen ihre Wohnungen nun vorerst verlassen.

(ga)