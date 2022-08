24 Kräfte im Einsatz : Feuerwehr löscht Kellerbrand in Meckenheim

24 Feuerwehrkräfte waren in Meckenheim im Einsatz. Foto: Axel Vogel

Meckenheim Die Meckenheimer Feuerwehr ist am Sonntagvormittag zu einem Brand in einem Keller eines Mehrfamilienhauses an der Kurt-Schumacher-Straße ausgerückt, nachdem dort ein Akku in Flammen aufgegangen war.



Ein brennender Akku im Keller eines Mehrfamilienhauses in Meckenheim hat am Sonntagvormittag einen größeren Feuerwehreinsatz ausgelöst. Insgesamt 24 Feuerwehrkräfte rückten zu dem Haus an der Kurt-Schumacher-Straße aus, um den Brand zu löschen. Vorsorglich wurde das komplette Haus evakuiert.

Ein Hausmeister erlitt bei dem Feuer leichte Verletzungen und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Nachdem die Kräfte das Feuer gelöscht hatten, wurde das Gebäude gelüftet.

Wie genau es zu dem Brand des Akkus in dem Keller kommen konnte, ist noch nicht geklärt.

(ga)