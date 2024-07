Einsatz in Altendorf: Feuerwehr muss sich um 150 brennende Strohballen in Meckenheim kümmern

Rund 150 brennende Strohballen haben am frühen Sonntagmorgen die Feuerwehr in Meckenheim auf den Plan gerufen. An der Hilberather Straße waren die Ballen aus bisher noch ungeklärter Ursache in Brand geraten. Die Löschgruppe Altendorf/Ersdorf wurde gegen 4.30 Uhr verständigt. Laut Mitteilung der Feuer entschied man sich dazu, die Strohballen kontrolliert abbrennen zu lassen. Eine Riegelstellung wurde eingerichtet, um eine weitere Brandausbreitung zu verhindern.