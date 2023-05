Einsatz in Merl Überraschender Fund bei Löscharbeiten

Das erlebt die Feuerwehr auch nicht alle Tage. Am Mittwoch waren Einsatzkräfte der Meckenheimer Feuerwehr zu einem Brand in einem Einfamilienhaus in Merl ausgerückt. Wie die Bonner Polizei auf Anfrage des General-Anzeigers bestätigt, waren die Wehrleute bei den Löscharbeiten in dem unbewohnten Haus dann auf eine Cannabisplantage gestoßen. Die Pflanzen sollen sich im Erdgeschoss und im Keller befunden haben. Im Keller hatte ein für den Anbau genutzter Elektrolüfter gebrannt und für eine massive Verrauchung des Gebäudes gesorgt. „Nachdem der Brandort betreten werden konnte, haben Rauschgiftermittler des Kriminalkommissariats 25 in Merl über 1000 Cannabispflanzen sichergestellt“, teilte Polizeisprecher Simon Rott auf Anfrage mit. Die Ermittlungen zu den Betreibern der Plantage dauern laut Rott noch an.Wie ein Nachbar dem GA sagte, wirke das Haus seit einiger Zeit unbewohnt: „Ich habe da nie jemanden gesehen“, sagte er. Nach GA-Informationen hat der Eigentümer das Haus vermietet. Der Mieter wiederum, der nach Aussage eines anderen Nachbarn viel auf Reisen sei, soll das Haus wiederum untervermietet haben. voa