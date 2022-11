Küchenbrand in der Hauptstraße : Feuerwehreinsatz in Meckenheim

Die Feuerwehr ist an Allerheiligen zu einem Küchenbrand in Meckenheim ausgerückt. Foto: Axel Vogel

Meckenheim Die Feuerwehr hat an Allerheiligen einen Küchenbrand in Meckenheim gelöscht. Mehrere Fahrzeuge waren in die Hauptstraße ausgerückt.



Kurz vor 16 Uhr schrillte bei den Feuerwehrleuten in Meckenheim der Alarm. Ein Brand in einer Dachgeschosswohnung wurde gemeldet.