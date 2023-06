Umgang mit Feuerwehrkrebs Brandschützer in Meckenheim fühlen sich im Stich gelassen

Die Meckenheimer Brandschützer fühlen sich aktuell nicht ausreichend wertgeschätzt von den Verantwortungsträgern ihrer Kommune. „Eine Frechheit“ sei es, dass bis auf Vertreter der Fraktionen von SPD und den Grünen weder der Stadtrat noch die Verwaltung einer wichtigen Einladung gefolgt seien: So deutliche Worte fand Wehrleiter Günter Wiegershaus jetzt im Hauptausschuss. Damit spiegelte er die Stimmung „der Kameraden“ in Bezug auf einen Vortrag in der Aula der Theodor-Heuss-Realschule vor einigen Wochen, bei der ein Hamburger Feuerwehrmann von der gemeinnützigen Organisation „FeuerKrebs“ über das erhöhte Krebsrisiko für Brandschützer informiert hatte.