Desolate Finanzlage Haushaltsberatungen in Meckenheim: Was für Bürger teurer werden könnte

Die Stadt Meckenheim befindet sich in einer finanziellen Krise. Das zeigt der Vorbericht der Kämmerin auf den nächsten Doppelhaushalt für die Jahre 2023 und 2024. Bürgermeister Holger Jung macht in seiner Haushaltsrede eine klare Ansage: „Es besteht kein Spielraum für zusätzliche Projekte und Wünsche.“ Und nennt als Beispiel das politische Ansinnen, ordnungswidrigen Schottergärten in Meckenheim systematisch zu Leibe zu rücken, wie es zuletzt die SPD gefordert hatte. Dafür seien im Haushalt keine Mittel für zusätzliches Personal eingeplant, stellt der Verwaltungschef klar.