Konsequenzen aus der Flutkatastrophe : Starkregenkarten sollen Gefahrenzonen in Meckenheim aufzeigen

Starkregenkarten sollen Gefahrenzonen in Meckenheim aufzeigen

Einsatzfahrzeuge bahnen sich einen Weg über eine geflutete Zufahrtsstraße in Meckenheim. Die L123 war eine der ersten Zufahrtsstraßen, die volllief. Foto: Petra Reuter

Meckenheim Der Meckenheimer Rat befasst sich mit den Folgen der Flutkatastrophe und der Prävention ähnlicher Ereignisse. Ein Starkregenkarte aus Wachtberg kann dabei als Modell für die Zukunft dienen.

Bei seiner jüngsten Sitzung musste sich der Meckenheimer Rat jetzt gleich mehrfach mit den Folgen der Flutkatastrophe vom 14./15. Juli auseinandersetzen: in der Bürgerfragestunde, im Bericht von Kämmerin Pia-Maria Gietz sowie in einem Antrag von CDU und Grünen zum Thema Starkregenkarten. Zuvor hatte Bürgermeister Holger Jung um eine Schweigeminute für die Opfer gebeten. So beklage die Verwaltung den Verlust eines Mitarbeiters, der im Ahrtal wohnte.