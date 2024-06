Vor der Europawahl Flashmob am Meckenheimer Gymnasium: Aufstehen und Krachmachen für die Demokratie

Meckenheim · Am Konrad-Adenauer-Gymnasium in Meckenheim drehte sich in der „Woche der Demokratie“ alles um die anstehende Europawahl. Beim Finale mit Flashmob sprachen die Jugendlichen darüber, was ihnen die Demokratie bedeutet.

06.06.2024 , 18:00 Uhr

Die ganze Schule für die Demokratie: So startete der Flashmop am Konrad-Adenauer-Gymnasium in Meckenheim. Foto: Petra Reuter





Von Stefan Knopp