Nach der Flut : Diskussionen in Altendorf-Ersdorf über angebliche Versäumnisse

Altendorf-Ersdorf Wie können künftige Fluten eingedämmt werden? Bei einer Begehung am Altendorfer und Ersdorfer Bach werden 19 Problemstellen identifiziert und in das neue Bürgerportal eingestellt.

Doch auch Anliegerin Iris Jörgens, die direkt an der bei den Juli-Überschwemmungen so problematischen Brücke am „Rosskamp“ wohnt, und bei der das Wasser 35 Zentimeter hoch im Erdgeschoss stand, sieht das anders: „In meiner Jugend konnte ich gebückt unter der Brücke durch den Bach laufen.“ Doch dann habe Geschiebe im Laufe der Zeit den Durchlass so zugesetzt, „dass noch nicht einmal mein sechs Jahre alter Enkel durchgekommen wäre“. Jörgens betont: „Das ist seit 20 Jahren so. Hier ist noch nie etwas gemacht worden.“

Im Verlauf der rund vierstündigen Begehung hatten sich dann aber die Gemüter beruhigt. Insgesamt 16 problematische Stellen vom Hangrutsch bis zur Engstelle wurden allein am Altendorfer Bach mit Text und Fotos identifiziert. „Inzwischen sind die Punkte auch in das neue Bürgerportal eingestellt“, so Soukup. „Weitere drei Problemstellen am Ersdorfer Bach“, ergänzte Koll. Zudem hatten Koll und Soukup während der Begehung noch erklärt, sich bei der Stadt Meckenheim für eine Gewässerschau des Kreises eingesetzt zu haben.

Gewässerunterhaltungspflicht und Gewässerschau Zur Frage, welche Aufgaben grundsätzlich für eine Gemeinde mit einer bestehenden Gewässserunterhaltungspflicht verbunden sind, sagt Katja Eschmann, Mitarbeiterin in der Pressestelle der Kreisverwaltung in Siegburg; „Die Unterhaltung eines oberirdischen Gewässers umfasst seine Pflege und Entwicklung als öffentlich-rechtliche Verpflichtung (Unterhaltungslast).“ Zur Gewässerunterhaltung gehöre die Erhaltung des Gewässerbettes, auch zur Sicherung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses, die Erhaltung der Ufer sowie deren Freihaltung für den Wasserabfluss, sowie die Erhaltung des Gewässers in einem Zustand, der den wasserwirtschaftlichen Bedürfnissen entspricht. „Die Gewässerunterhaltung muss sich an den Bewirtschaftungszielen des Wasserhaushaltsgesetzes ausrichten und darf die Erreichung dieser Ziele nicht gefährden“, so Eschmann. Die Maßnahmen zur Gewässerunterhaltung werden üblicherweise mit den zuständigen Behörden im Vorfeld abgestimmt. Ein mögliches - und bewährtes - Instrument der Abstimmung sei der Gewässerunterhaltungsplan (GUP). „Eine gesetzliche Verpflichtung zur Erstellung eines GUP gibt es in NRW nicht.“ Die Aufgabe der Gewässeraufsicht sei es dabei, die Gewässer, alle ihre Benutzungen und Anlagen auf Einhaltung aller rechtlichen Verpflichtungen sowie zur Abwehr von Gefahren zu überwachen: „Eine Möglichkeit der Überwachung ist die Gewässerschau“, so Eschmann weiter: „Ob, in welchen zeitlichen Abständen und in welcher Weise ein Gewässer zu schauen ist, ist der Behörde freigestellt.“ Auf der Grundlage des abgestimmten Gewässerunterhaltungsplans in Verbindung mit Vor-Ort-Abstimmungen und stichprobenhaften Vor-Ort-Kontrollen habe es in den vergangenen Jahren keinen Bedarf für eine Gewässerschau gegeben. Eine solche stehe derzeit auch nicht an: „Die Stadt hat nach dem Hochwasser ein Ingenieurbüro mit der Aufnahme der Missstände vor Ort beauftragt. Die Ergebnisse sowie daraus abzuleitende Maßnahmen werden in Kürze gemeinsam mit der Kreisverwaltung abgestimmt.“ voa