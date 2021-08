Bürgerdialog nach Flut in Meckenheim : „So, wie es jetzt ist, kann es nicht bleiben.“

Meckenheim Beim ersten Termin der Bürgerdialoge wollten es die Anwohner von Altendorf-Ersdorf genau von Bürgermeister Holger Jung wissen und stellten viele Detailfragen. Es ging unter anderem um liegengelassene Rückschnitte im Bachbett, verstopfte Wasserdurchlässe und riskante Bachbegradigungen.

Viel Redebedarf gibt es nach der Hochwasser-Katastrophe in Meckenheim. Nach Rheinbacher und Swisttaler Vorbild stellte sich Bürgermeister Holger Jung jetzt beim Auftakt der Bürgergespräche in Altendorf-Ersdorf den drängendsten Fragen der Anwohner. Hitzige Debatten entbrannten zur Gewässerunterhaltung und zum Hochwasserschutz. Jung ließ jeden der etwa 50 Besucher zu Wort kommen, geriet gelegentlich in Bedrängnis, signalisierte jedoch stets Gesprächsbereitschaft.

Kalff ist besonders betroffen, weil sein Grundstück direkt am Altendorfer Bach liegt. Seit dem 14. Juli sorgt dessen ungeahnte Zerstörungskraft bei ihm für schlaflose Nächte. „Es gab Zeiten, in denen ich völlig am Boden war“, sagt er. Doch Kalff hat sich schlau gemacht, Paragraphen studiert. „Deshalb will ich von Ihnen wissen, ob Sie Ihrer Gewässerunterhaltungspflicht nachgekommen sind“, adressierte er eine Frage aus seinem zusammengestellten Katalog mit zittriger Stimme an Bürgermeister Jung. Der musste in Anbetracht der ungeahnt präzisen Nachfrage sichtlich schlucken, versicherte aber wenig später, dass seitens der Stadt alles ordnungsgemäß geprüft worden sei.