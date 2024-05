Kommentar zum Hochwasserschutz Gutachten schafft neue Diskussionsgrundlage in Meckenheim

Seit bald drei Jahren diskutieren die Meckenheimer, was die Stadt für mehr Hochwasserschutz tun könnte, sollte oder müsste. Immerhin für den besonders gefährdeten Bereich an der Swistbachaue, wo Kinder zur Schule gehen und turnen, ist mit dem neuen Flutschutzdamm kurzfristig eine Lösung geschaffen worden, die sich nach dem Starkregen Anfang Mai nun auch bewährt hat. Aber was ist etwa mit der Mühlenstraße und dem Doppelort Altendorf-Ersdorf, der sich so bedenklich eng an seine beiden Bäche schmiegt?