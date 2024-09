Lieblingsorte in Meckenheim Menschen mit und ohne Behinderung stellen Fotografien im Café Sofa aus

Mit einem Kaffee auf einem gemütlichen Sofa sitzen und sich dabei die Fotografien von bekannten und weniger bekannten Orten in Meckenheim anschauen: Das ist jetzt im Café Sofa an der Hauptstraße möglich. Klaus Brouwers, Vorstandsmitglied des Vereins „Wir für Inklusion“ und der Meckenheimer Fotograf Erik Spilles hatten im Mai einen Aufruf zur Teilnahme an einer Kunstaktion gestartet und waren auf Zuspruch gestoßen.