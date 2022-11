Verhandlungen mit dem Erzbistum : Noch keine Suche nach Alternativen für die Meckenheimer Bücherei

Die zähen Verhandlungen zwischen dem Erzbistum Köln und den Kommunen Meckenheim, Rheinbach und Alfter dauern an. In Meckenheim scharren die ersten Fraktionen bereits mit den Füßen. Foto: dpa/Sebastian Willnow

Meckenheim/Rheinbach Die Zukunft der Vertragsbüchereien beschäftigt die betroffenen Städte weiterhin. Während sich die Verhandlungen mit dem Erzbistum Köln hinziehen, wollten FDP und BfM in Meckenheim per Antrag schon Lösungen für den Fall eines Scheiterns prüfen lassen. Davon riet Bürgermeister Holger Jung jedoch ab. In Rheinbach reagierten Fraktionsmitglieder auf ein Angebot des Erzbistums.

Die Politik lässt die Verwaltung erst einmal weiter verhandeln: Die Zukunft der Vertragsbücherei St. Johannes der Täufer in Meckenheim ist weiter ungewiss. Eine Reihe von Anträgen, mit denen Fraktionen zur Suche nach Alternativen auffordern wollten, haben die Antragsteller nach einer Aussprache mit Bürgermeister Holger Jung im Haupt- und Finanzausschuss vorerst zurückgezogen.

Wie berichtet, steht die Stadt Meckenheim ebenso wie Rheinbach und Alfter in Verhandlungen über eine Kompromisslösung, mit der die Finanzierung der jeweiligen Bücherei gesichert werden soll. Das Erzbistum Köln hatte angekündigt, sich nur noch bis Ende 2023 daran zu beteiligen. Über den Stand der Vertragsverhandlungen beraten sich Politik und Verwaltung bislang nur unter Ausschluss der Öffentlichkeit, aus den Reihen der Fraktionen war jedoch deutlich zu vernehmen, dass nicht jeder mit dem Entgegenkommen der Erzdiözese zufrieden ist.

Drei Anträge bis auf Weiteres zurückgezogen

In Meckenheim wurden FDP und die Bürger für Meckenheim (BfM) offenbar langsam nervös und wollten die Verwaltung damit beauftragen, zu prüfen, wie die Bücherei ohne Beteiligung der Kirche weitergeführt werden könnte. Im Antrag der FDP wird der VHS Zweckverband Voreifel als möglicher Kooperationspartner empfohlen, die BfM möchten städtische Immobilien auf ihre Eignung hin prüfen lassen. Zudem hatte die BfM-Fraktion einen gemeinsamen Besuch der Bücherei beantragt mit dem Ziel, das Angebot unter die Lupe zu nehmen.

Bürgermeister Jung, der sich von den Anträgen „überrascht“ zeigte, erläuterte den Fraktionsvertretern, warum er diese für überflüssig und wenig empfehlenswert halte: „Wenn die Verhandlungen scheitern, müssen wir sowieso nach Alternativen gucken.“ Da die Verhandlungen – mit denen die Verwaltung einen einstimmig gefassten Beschluss der Politik umsetze – andauern, warnte Jung vor einer möglichen Signalwirkung der Anträge, die nicht im Sinne einer gemeinsamen Lösung sein könne.

Klaus-Jürgen Pusch (BfM) und Heribert Brauckmann (FDP) ließen sich überzeugen und zogen die Anträge bis auf Weiteres zurück. Auch der Hinweis Jungs, dass die Bücherei öffentlich zugänglich sei und es für einen Ortsbesuch keines Beschlusses bedürfe, fand keinen Widerspruch.

In Rheinbach knirscht die Politik mit den Zähnen

Aus der Rheinbacher Politik ist derweil zu vernehmen, dass das Erzbistum bereit sein könnte, sich in stark reduziertem Umfang weitere sieben Jahre an der Finanzierung der Bücherei St. Martin zu beteiligen. Der aktuelle Vertragsentwurf sieht offenbar vor, dass die Kommune künftig 80 Prozent der Kosten übernimmt. Dem werde man nur „zähneknirschend“ zustimmen, sagte ein Fraktionsvertreter. Im Falle einer Unterzeichnung wäre man in Rheinbach aber erleichtert, dass das derzeitige Angebot damit ohne signifikante Einsparungsmaßnahmen aufrecht erhalten werden könnte.