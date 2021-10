Vorschlag des Presbyteriums : Friedenskirche soll Gemeindezentrum in Meckenheim werden

Friedenskirche soll Gemeindezentrum in Meckenheim werden

Meckenheim In den Fragen um die Zukunft der evangelischen Kirchenzentren in Meckenheim hat das Presbyterium einen Absichtsbeschluss gefasst. Es spricht sich für die Friedenskirche als Gemeindezentrum aus.

Das Presbyterium der evangelischen Kirchengemeinde Meckenheim hat sich in seiner Sitzung am Dienstag dafür ausgesprochen, auf die Friedenskirche als Standort des zukünftig einzigen evangelischen Gemeindezentrums der Stadt hinzuarbeiten. Dazu fasste es einen entsprechenden Absichtsbeschluss. Der legt die Zielrichtung fest, endgültig abgeschlossen ist das Verfahren aber noch nicht. Wie Pfarrerin Franziska Hageloch erklärte, stehen nun unter anderem noch Beratungen mit der Landeskirche an.