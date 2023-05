FSJ-ler beim VfL Alfter Tolle Unterstützung fürs Ehrenamt

Zur Vorbereitung auf das FSJ besuchte er pädagogische Kurse an der Sportschule Hennef, und den Input von dort konnte er gleich als Trainer auf dem Sportplatz und in den Schulen in Alfter umsetzen. Aber auch in den Kindergärten in Alfter-Ort und Oedekoven ist Kowalk in Sachen Sport aktiv. Die Idee, in den Kindergärten Sport anzubieten, habe der junge Mann selber gehabt, erklärt Schulze. Denn zum FSJ gehört auch, ein passendes Projekt umzusetzen. „Da wollte ich ganz unten anfangen“, sagt der FSJler. Also bereits Kindergarten- und Grundschulkinder sportlich zu fördern und daneben die Erzieherinnen und Lehrerinnen zu entlasten.