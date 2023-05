Kommentar zur Steuererhöhung in Meckenheim Für Meckenheims neue Freiheit müssen alle blechen

Es sieht so aus, als würde Meckenheim dem Strick auf den letzten Metern noch entrinnen. Der Henker, das ist in diesem Bild die Kommunalaufsicht. Die Strafe der Haushaltssicherung droht, seit die Kommune in diesem Frühjahr mit einem Finanzloch von elf Millionen Euro im Jahr in ihre Haushaltsberatungen gestartet ist. Um sich vor der Fremdbestimmung aus Siegburg zu retten, wenden Politik und Verwaltung ihrerseits drakonische Mittel an und tun, was im Wahlkampf schon viele den Kragen gekostet hat: Sie erhöhen die Steuern.