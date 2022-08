Möglicher Gaslieferstopp treibt Kommunen um : Meckenheim beruft Energie-Krisenstab ein

Was, wenn gar kein Gas mehr aus Russland kommt, oder wenn der Strom längerfristig ausfällt? Darüber zerbrechen sich Meckenheimer Ratsfraktionen ebenso wie die Stadtverwaltung den Kopf. Foto: dpa/Marijan Murat

Meckenheim Die Meckenheimer Ratsfraktionen möchten in der kommenden Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses wissen, wie sich die Stadtverwaltung für eine Verschärfung der Energiekrise rüstet. Eine Vorkehrung ist bereits getroffen.

Wie kann Meckenheim Energie sparen und was passiert, wenn es im Winter zu Gasengpässen kommen sollte? Diese Fragen treiben die Kommunalpolitik um, und in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am Mittwoch soll die Verwaltung Antworten geben. So möchte die Ratsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen wissen, wie die Bürgerinnen und Bürger über Einsparmöglichkeiten beim Strom- und Gasverbrauch aufgeklärt werden sollen. Wer mit einer energetischen Sanierung seiner Immobilie etwas zum Energiesparen tun möchte, sollte dabei nicht allein gelassen werden, findet die Fraktion und fragt nach konkreten Unterstützungsprogrammen. Auch über den Sachstand zu generellen Entlastungspaketen von Landes- und Bundesregierung wollen sich die Grünen informieren lasen. Darüber hinaus interessiert sich die Fraktion für eine Prognose: Wie stark werden die steigenden Energiekosten den städtischen Haushalt voraussichtlich belasten? Nicht zuletzt soll die Verwaltung referieren, welche Maßnahmen zur Senkung des Energiebedarfs bereits umgesetzt oder derzeit geplant sind.

Die SPD befasst sich ebenfalls mit dem Szenario eines Totalausfalls der Gaslieferungen aus Russland und möchte dazu einiges genauer wissen. Die Verwaltung wird gebeten, Energiesparoptionen aufzuzeigen und die Auswirkungen eines Gaslieferstopps auf die städtischen Gebäude zu skizzieren, zu denen unter anderem auch Schulen zählen. Die SPD-Fraktion fragt, was eine solche Krise für Mitarbeitende, Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte bedeuten würde und ob bereits entsprechende Notfallpläne ausgearbeitet worden seien.

Ausstattung der Feuerwehr im Fokus

Ein besonderes Augenmerk legen die Sozialdemokraten außerdem auf die Handlungsfähigkeit der Meckenheimer Feuerwehr. Zur Abstimmung steht auf Antrag der Fraktion ein umfangreicher Auftrag an die Verwaltung. Sie soll genau prüfen, welche Aufgaben der Wehr in der Gaskrise zum Schutz der Bevölkerung zufallen könnten. Die SPD wünscht sich einen Maßnahmenkatalog, bei dem sich die Verwaltung auch mit anderen Akteuren im Bereich Katastrophenschutz abstimmen und Vorkehrungen treffen soll, damit die Umsetzung nicht an fehlender technischer Ausstattung scheitert. Über die Ergebnisse sollte nach Möglichkeit jeder in Meckenheim Bescheid wissen, findet die Fraktion und möchte der Verwaltung ferner auftragen, die Maßnahmen „breit in der Bevölkerung zu kommunizieren“.

Die Verwaltung verweist in der Energiesparfrage mit einer schriftlichen Antwort auf die Informationskampagne des Rhein-Sieg-Kreises, die seit Mitte August auch auf den Webseiten der Stadt Meckenheim zu finden ist. Dazu hatten sich die 19 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister mit dem Landrat an einen Tisch gesetzt, eins der Ergebnisse betrifft die Reduzierung der Straßenbeleuchtung (der GA berichtete). Zudem bleibe abzuwarten, welche weiteren Verordnungen und Empfehlung in der Sache von Landes- und Bundesebene kommen. Die Verwaltung hat derweil einen Krisenstab einberufen, der im Fall einer Energieknappheit oder im schlimmsten Fall eines Blackouts Entscheidungen treffen soll. Über Details werde in der Sitzung berichtet, kündigt der Erste Beigeordnete Hans Dieter Wirtz an.