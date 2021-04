Kostenpflichtiger Inhalt: Meckenheimer Grüne stellen Antrag : So gendern die linksrheinischen Kommunen in der Region

In den linksrheinischen Kommunen wird über sprachliche Veränderungen, um unterschiedliche Geschlechtsidentitäten anzusprechen, diskutiert. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Region Die Stadt Rheinbach will in Zukunft „Bürger*innen“ addressieren und die Meckenheimer Grünen-Fraktion fordert das Gendern in einem Antrag. Wie reagieren die Kommunen in der Region darauf?