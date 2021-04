Kostenpflichtiger Inhalt: Neue Läden in Merl : Die Geschäfte eröffnen neu in Meckenheim

Im Salon „Pretty Puppy“ begrüßt Inhaberin Dania Ramos ab Mai Hunde aller Größen und Farben. Foto: Axel Vogel

Meckenheim Am Neuen Markt in Merl eröffnen neue Geschäfte, darunter eine Hundefrisörin. Auch die Meckenheimer Innenstadt zeigt sich resistent gegenüber der Krise. Warum das so ist, dafür hat der Gewerbevereinsvositzende eine Erklärung.