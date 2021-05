Gigabit-Ausbau : Glasfaser fehlt an vielen Stellen in Meckenheim

Meckenheim Die Stadt Meckenheim will ihre Einwohner mit schnellem Internet versorgen. Experten berechneten nun, dass der flächendeckende Ausbau je nach Modell 16 bis 30 Millionen Euro kostet. Auch am 5G-Netz will die Verwaltung arbeiten.

Nur drei Prozent haben vollständige Glasfaserversorgung

Stadtweit kommt das Internet über verschiedene technische Strukturen in die Haushalte. In knapp zwei Dritteln der Verbrauchsstellen laufen die Daten über kombinierte Fiberglas-Coax-Leitungen (kurz HFC) ein. Dabei werden die Daten zunächst über Glasfaserleitungen des Kabelfernsehnetzes bis in die Nähe der Haushalte übertragen. An den Endpunkten der Glasfasern werden die optischen Signale dann in elektrische umgewandelt, die über Koaxialkabel aus Kupfer in die einzelnen Haushalte geführt werden. In weiteren 34 Prozent der Fälle versorgen die Anbieter ihre Kunder über ein eigenes Glasfasernetz bis zum Bordstein („Fiber to the Curb“, FTTC). Bis ins Gebäude schafft es die schnelle Glasfaser nur in etwa drei Prozent der Fälle („Fiber to the Building“, FTTB).