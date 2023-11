Oratorium von Mendelssohn Große Musik gratis in der Jungholzhalle: Merler Kantorei führt „Elias“ auf

Daher freut sie sich, dass der seit 2018 in Meckenheim tätige Kantor Maximilian Friedrich dieses Meisterwerk in seiner ganz individuellen Interpretation aufführt. Denn durch Friedrich hat sich einiges in der Gemeinde getan: Der junge Kirchenmusiker verändert nicht nur selbst den Altersschnitt nach unten, sondern zieht auch aktive Nachwuchssänger an. In der Gemeinde betreut er daher Kinder-, Jugend- und Gospelchor, die nicht nur kirchliche, sondern auch moderne weltliche Musik und Musicals zum Besten geben.