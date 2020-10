Schwierige Zeiten für Besuche : Grüne Damen und Herrn helfen auch während Corona in Meckenheim

Meckenheim Grüne Damen und Herren helfen im Meckenheimer Johanniter-Stift und schildern ihre Erfahrungen - insbesondere während der Pandemie.

„Wenn die älteren Leute hier keine Angehörigen haben, dann sind sie oft auf unsere Hilfe angewiesen“, sagt Bettina Muermann, Sprecherin der Grünen Damen und Herren aus Meckenheim. Jene, deren Verwandtschaft weit entfernt wohnt oder schon gestorben ist, benötigen Unterstützung, die im Zuge der Pflege kaum geleistet werden könne. „Wenn jemand zum Zahnarzt muss und nicht mehr so gut zu Fuß ist, der ist froh, wenn ihn einer von uns begleitet“, berichtete sie über den immer noch schwierigen Alltag in Zeiten der Pandemie. Als die Ehrenamtlichen nicht mehr kommen durften, hätten diese Menschen nicht nur mit noch mehr Einsamkeit, sondern auch mit Langeweile zu kämpfen gehabt, erzählt Schneider, was ihm ein Beiratsmitglied aus dem Haus berichtet hatte.

„Das Personal des Johanniter-Stifts hat unheimlich viel gemacht, um den Menschen die Situation zu erleichtern“, loben Muermann und Schneider. So sehr sie die Arbeit der Mitarbeiter achten, so klar waren aber auch die Grenzen für alle: „Die Leute durften nicht raus, und Besucher durften nicht rein. Das macht Vieles unmöglich“, sagt Schneider. „Das heißt aber nicht, dass nichts mehr gemacht wird“, ergänzt Muermann. „Viele von uns gehören schon wegen ihres Alters in die Risikogruppe und können selbst nicht so, wie sie wollen.“