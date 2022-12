Wie ist „toten“ Gärten beizukommen? : Grüne in Meckenheim wünschen weniger Plastik und Stein an den Grundstücken

Grüne in Meckenheim wünschen weniger Plastik und Stein an den Grundstücken

Bei der Einfriedung von Grundstücken, also Zäunen, Mauern und Hecken, wünschen sich die Grünen in Meckenheim strengere Vorschriften. Foto: dpa-tmn/Christin Klose

Meckenheim Grundstückseinfriedungen aus Plastik und Stein sind den Grünen in Meckenheim ein Dorn im Auge. Die Verwaltung soll eine Verschärfung der Satzungen prüfen – es bestehen jedoch Zweifel, ob das etwas nützt.

Wie bringt man Anwohner dazu, ihre Gärten klima- und umweltfreundlich zu gestalten, statt mit Stein und Kunststoff leblose, versiegelte Flächen zu schaffen? Nach Erfahrungen mit Extremhitze und Flutkatastrophe in den vergangenen beiden Jahren wird diese Frage nicht nur bei Umweltschützern diskutiert. In Meckenheim befasst sich jetzt auch die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen wieder mit dem Thema und hat für die letzte Sitzung des Umweltausschusses einen Antrag formuliert, dem sich das Gremium bei einer Enthaltung einstimmig anschloss.

Bei Umgestaltung soll neue Satzung gelten

Zur Begründung verweisen die Antragsteller auf die Reduzierung der Anforderungen für Grundstückseinfriedungen, die Planungsausschuss und Stadtrat in den Jahren 1985 und 1988 beschlossen. Beides Entscheidungen, die Meckenheim in den Augen der Grünen heute ebenso auf die Füße fallen wie eine Ortsrechtsreform im Jahr 1995. Im Ergebnis sei nur noch die Höhe, nicht die Art oder das Material der Einfriedung geregelt. „Da sich Zeiten und Sichtweisen, aber auch die Rechtsprechung ändern, ist es aus Sicht der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen an der Zeit, Auflagen für Klima-, Umwelt- und Naturschutz in diesen Satzungen zu verankern“, heißt es im Antrag.