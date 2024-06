Digitalisierung in Meckenheim Grundschulen schaffen Kreide und Tafel ab

Für viele Grundschüler gehören digitale Medien außerhalb der Schule zum Alltag. Meckenheimer Kinder sollen jetzt auch im Unterricht lernen, damit umzugehen – von der ersten Klasse an. Alle fünf Grundschulen im Stadtgebiet, also die Katholische Grundschule (KGS) mit ihren Standorten in Meckenheim und Altendorf, die Evangelischen Grundschulen (EGS) in Meckenheim und Merl sowie die Gemeinschaftsgrundschule Merl, sind dazu in den vergangenen Wochen mit interaktiven Smartboards ausgestattet worden, die herkömmliche Tafeln ersetzen.