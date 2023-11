Nach wütenden Protesten Meckenheims Bürgermeister äußert sich zu Kritik an Erhöhung der Grundsteuer

Zudem investiere Meckenheim in den Bereichen Kinderbetreuung und Bildung, so etwa mit 120 neuen Kita-Plätzen mit dem geplanten Neubau am Siebengebirgsring, und in den zurückliegenden drei Jahren seien 130 zusätzliche OGS-Plätze geschaffen worden. „Gleichzeitig sind die Kita-Beiträge stabil und die familienfreundliche Geschwisterkindbefreiung für Kita und OGS konnte beibehalten werden“, bewirbt Jung die Leistungen der Stadt. Den Neubau von Hauptschule und Gymnasium am Schulcampus, bekanntlich das teuerste Projekt in der Meckenheimer Geschichte, verteidigt der Bürgermeister als „deutlich wirtschaftlichere Alternative zu einer Sanierung“. Auch der geplante Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Lüftelberg sei „überfällig“.