Debatte um Finanzen Mehr als 400 Meckenheimer protestieren gegen Grundsteuererhöhung

Im Rathaus Politiker und Verwaltungsvertreter, auf dem Vorplatz Transparente und Trillerpfeifen: Hunderte Meckenheimer folgten am Mittwochabend einem Aufruf, gegen die Erhöhung der Grundsteuer B zu demonstrieren. Den Termin hatte der Organisator so gewählt, dass die Kundgebung zeitgleich mit der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses stattfand, in dem wichtige Fragen rund um Personal und den städtischen Haushalt beraten wurden. Wie kürzlich in Alfter ließen sich die Teilnehmer vom schlechten Wetter nicht abhalten, ihre Meinung lautstark zum Ausdruck zu bringen. Nach erster Schätzung der Polizei am Abend, kurz nach Beginn der Kundgebung, versammelten sich dort 450 Personen.