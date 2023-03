Bezirksbeamte stellen sich vor Hallo Meckenheim, wir sind die Neuen von der Polizei!

Gerade das schätzen sie aber an ihrem neuen Job „Früher im Wachdienst kamen wir immer in Situationen, wo es Stress gab, jetzt kommen wir in entschärfte Situationen, können mit den Leuten in Ruhe sprechen“, erzählt Peter Oberscheven. Die „Dorfsheriffs“ sehen sich vor allem als Ansprechpartner und Helfer der Bürger. „Wir kümmern uns um die kleinen Anliegen der Bürger“, sagt Rene Bartz. Häufige Vorfälle seien Streitigkeiten zwischen Nachbarn, aber auch Konflikte in der Schule „Wenn sich Schüler prügeln, greifen wir ein. Oft haben sich die Schüler wieder versöhnt, dann machen die Eltern weiter“, erzählt Stefanie Sahli.