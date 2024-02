Neue Episode des Podcasts „Akte Rheinland“ Als in Meckenheim ein Haus in die Luft flog

Es ist kurz nach 9 Uhr an diesem Februartag im Jahr 2011, als ein ohrenbetäubender Knall die adrette Reihenhaussiedlung an der Adendorfer Straße in Meckenheim erschüttert. Erschüttert im Wortsinn, denn der Knall, der sich laut Ohrenzeugen anhört, „als würde eine Bombe einschlagen“, wird durch eine Explosion ausgelöst. Und diese Explosion reißt eines der gepflegten Reihenhäuser buchstäblich in Stücke: Große Teile der Hausfront stürzen ein, weitere Bereiche sind nach der Detonation akut einsturzgefährdet.