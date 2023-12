Heimat-Check-Auswertung So bewerten Meckenheimer das Leben in ihrer Stadt

Meckenheim · Wie lebt es sich in Meckenheim? Das will der GA mit dem Heimat-Check wissen. Die Ergebnisse sind überraschend, weil es deutliche Unterschiede zwischen den Ortsteilen gibt: etwa in Sachen Sicherheits- und Sauberkeitsempfinden oder was das Angebot an Geschäften und Restaurants angeht.

12.12.2023 , 16:00 Uhr

Entlang der Geschäft am Neuen Markt. Die Geschäftswelt spielt bei den Ergebnissen des Heimat-Checks für Meckenheim auch eine wichtige Rolle. Foto: Petra Reuter

Von Christoph Meurer Redakteur Vorgebirge

Wie lebt es sich in Meckenheim? Das möchte der General-Anzeiger in Zusammenarbeit mit der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg im Heimat-Check erfahren. Mittlerweile liegt die Auswertung für Meckenheim vor. Grundsätzlich leben die Menschen schon gerne in der Stadt. Allerdings gibt es Licht und Schatten. Es lohnt sich daher, auf einzelne Aspekte der Umfrage genauer zu schauen – und in die verschiedenen Ortsteile.