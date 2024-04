Heimatverein Meckenheim Auf der Suche nach dem Nachwuchs

Die Pandemie setzte dem Verein zusätzlich zu, denn neben Verschönerungsmaßnahmen bietet der Heimatverein seinen Mitgliedern auch ein buntes Kulturprogramm, bestehend aus Wanderungen, Ausflügen und Lesungen. All das konnte während Corona nicht stattfinden, was sich auch an den Mitgliederzahlen deutlich machte: Zählte der Verein 2019 noch 234 Mitglieder, waren es 2022 nur noch 209. „Einige sind leider verstorben, andere haben aus Altersgründen gekündigt“, so Quantius. Neueintritte habe es in dieser Zeit kaum gegeben.