NRW-Innenminister zur Sicherheitsdebatte Herbert Reul wirbt für eine ehrliche Messerdebatte

Messerangriffe, Terrorgefahr, illegale Migration, Cyber- und Clankriminalität: NRW-Innenminister Herbert Reul war in der gut gefüllten Jungholzhalle in seinem Element. Auf Einladung der Meckenheimer CDU sprach der Christdemokrat über Themen, die Schlagzeilen und Kneipengespräche bestimmen. Er bedauerte, dass sich die Menschen immer erst dann Gedanken über Sicherheit machten, „wenn schon etwas passiert ist“. Hintergrund war die Messerattacke auf dem Solinger Stadtfest, die am 23. August drei Todesopfer und acht Verletzte forderte.