Digitales Lernen kaum möglich Die Meckenheimer Schulen sehen sich digital abgehängt

Für sechs Schüler gerade mal ein Tablet – und trotzdem bricht, wenn alle gleichzeitig online recherchieren wollen, die Internetverbindung zusammen. Das ist laut Rektor Peter Hauck Alltag an der Hauptschule in Meckenheim, und an den übrigen städtischen Schulen scheint es kaum besser zu sein. Deren Leiter haben sich jetzt mit einem gemeinsamen Hilferuf an die Verwaltung gewandt, denn die Lehrerschaft steht unter großem Druck.