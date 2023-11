Berhard Knoblich ist 83 Hobby-Bildhauer aus Meckenheim hält sich mit Hammer und Meißel fit

Gerade arbeitet Bernhard Knoblich zum Beispiel an einer Figur aus einem Zypressenstamm aus seinem Garten. Sie ist von der Kunst aus Ländern Afrikas inspiriert. Der Körper ist bereits zu erkennen, aber am Kopf und an einer Blüte, die die Figur in der Hand hält, will der 84-Jährige noch feilen. Außerdem fehlt der dunkelbraune Anstrich. Zudem arbeitet er noch an einer männlichen Holzfigur, mit der er herausfinden will, wie dünn sich Holz bearbeiten lässt, ohne zu brechen. Wo die Werke später stehen werden, weiß der Pensionär noch nicht.