Lebensraum für Insekten Nahrung für Insekten auf 92 Kilometern

■ Was bedeutet „Vernetztes Rainland“? Es ein Modellprojekt des Europäischen Tier- und Naturschutz e.V. (ETN) mit Sitz in Much, der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg und der Biologischen Station im Rhein-Sieg-Kreis e.V., das im August 2021 an den Start ging. Es umfasst den linksrheinischen Rhein-Sieg-Kreis. Im Sommer dieses Jahres sind die 2022 eingesäten Wegraine in Meckenheim erstmals erblüht.