Wasserburg in Meckenheim : Im Graben der Burg Lüftelberg fehlen 30 Millionen Liter Wasser

Meckenheim Der Wasserstand in den Burggräben von Burg Lüftelberg ist schon seit Monaten auf einem gefährlichen Tiefstand. Burgherr Carl-Hubertus von Jordans griff nun zu einer Notfallmaßnahme. Gelöst ist das Problem damit aber nicht.

Im Burggraben schwammen die Karpfen auffällig dicht knapp unter der Oberfläche. „Sie zappelten wie in einem Kochtopf“, beschreibt es Andrea von Jordans. Burgherr Carl-Hubertus von Jordans griff zu einer Notfallmaßnahme. Über ein Standrohr ließ er Trinkwasser in den Graben fließen. Doch das sei nur der sprichwörtliche Tropfen auf den heißen Stein, wie er erklärt.

Der Wasserstand in den Burggräben ist schon seit Monaten auf einem gefährlichen Tiefstand. Gerade einmal 30 bis 40 Zentimeter waren es bei einer offiziellen Begehung Anfang Juni. Die östlichen und nördlichen Gräben der Vorburginsel sind schon trockengefallen. Die Außenweiher von Burg Lüftelberg sind nur noch Senkungen im Wald, dicht mit Efeu bewachsen und voller trockener Blätter. Fällt auch der Burggraben ganz trocken, ist nicht nur der Fischbestand bedroht. Auch das Gebäude, ein Denkmal, ist gefährdet. Dann könnten Restaurationen in zweistelliger Millionenhöhe nötig werden.

Kein Wasser mehr aus dem Eisbach

„Die Statik einer Wasserburg kann schwere Schäden nehmen, wenn die Burggräben und damit die Tonschichten unter dem Bauwerk austrocknen“, erläuterte Ingenieur Josef Axer, der die Burg schon seit Jahren begleitet. Das Bauwerk würde sich ungleichmäßig setzten. An Schloss Türnich in Kerpen sei ein ähnlicher Fall bekannt. Am besten wäre es daher, wenn die Entnahme von Wasser aus der Swist über den Mühlebach wieder möglich wäre. „Wir verbrauchen das Wasser ja nicht“, sagt der Burgherr. Schon sein Vorgänger hatte sich darum bemüht, ebenso die Dorfgemeinschaft Lüftelberg. Auf Anfrage teilte die Untere Wasserbehörde am Montag mit, es habe darüber erste Gespräche gegeben. Weitere Gespräche sollen zeigen, ob eine Lösung gefunden werden kann. Diese würden aber unmittelbar mit dem Eigentümer geführt.