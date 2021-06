Noch einige Termine frei : Meckenheim verabreicht 300 „Johnson&Johnson“-Impfungen

Impfaktion in Meckenheim: 140 von 300 Terminen sind noch frei. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Meckenheim Eine Apotheke und eine Arztpraxis organisieren am Samstag eine Impfaktion für Meckenheimer. 300 Dosen des Vakzins von Johnson & Johnson sind verfügbar und es sind noch viele Termine frei.

300 Menschen über 18 Jahre, die in Meckenheim gemeldet sind, können sich am Samstag ab 9 Uhr gegen das Coronavirus impfen lassen. Organisiert wird die Impfaktion von der Schiller Apotheke und der Praxis Quernheim aus dem Gesundheitszentrum Meckenheim-Merl. Am Dienstag waren nach Angaben von Organisator und Apotheker Sebastian Groß noch 140 Plätze frei, für die sich Menschen mit Wohnsitz in der Kommune online anmelden können.

„Jeden Tag kommen etwa 30 Bewerbungen rein. Ich denke, einige haben ein Problem damit, dass die Anmeldung nur online geht“, sagte Groß. Anders ginge es aber nicht. „Sonst schaffe ich mein Tagesgeschäft nicht“, sagte der Apotheker, der auch die Apotheke im Impfzentrum in Sankt Augustin leitet. Er weiß, wie wichtig gute Vorplanung der Termine ist, damit es am Impftag zu keinen Warteschlangen kommt. Für jeden Impftermin bei einem von drei Ärzten am Samstag sind vier Minuten eingeplant.

Aus dem guten Verhältnis zur benachbarten Arztpraxis von Jörg Quernheim heraus, die 2019 in die Passage gezogen ist, entstand der Plan, Impfungen an einem Tag zu „kanalisieren“. Der Arzt sei froh, wenn er nicht im Tagesgeschäft impfen müsse, und Groß freue sich, mit der Aktion auf das medizinische Angebot des Gesundheitszentrums aufmerksam zu machen, wie er sagte.

Erstmal musste Groß den Impfstoff organisieren. „Vor drei Wochen gab es eine Woche, in der es keine Bestellgrenze für Johnson und Johnson gab.“ Der Impfstoff des amerikanischen Herstellers muss nur einmal geimpft werden und war Groß gleich „sympathisch“. Seit vergangenem Freitag können sich Meckenheimer für die kostenlosen Impftermine anmelden, die chronologisch nach Eingang der notwendigen Dokumente und Informationen per Mail vergeben werden. Per Mail bekommen die Impflinge dann die Uhrzeit und Ort des Termins mitgeteilt. Für den Fall einer Impfreaktion steht ein Krankenwagen bereit.

■ Wie bewerbe ich mich? Interessierte sollen Aufklärungsbogen und Einwilligung ausgefüllt einscannen und an impfen.meckenheim@gmail.com senden. Unter dieser Mailadresse werden auch Fragen beantwortet. Die Dokumente und weitere Informationen gibt es auf www.meckenheim.de unter dem Menüpunkt „Aktuelles“ mit Datum 11. Juni.

■ Wer kann nicht geimpft werden? Minderjährige; Schwangere oder Frauen, die stillen, sowie Personen, die zwischen dem 5. und 19. Juni eine andere Impfung erhalten hatten, an einem akuten Infekt oder am TTS-System leiden (Thrombose mit Thrombozytopenie) oder eine Sinusvenenthrombose durchlebt haben.