Impfaktion für einen Tag : Impfungen in Kirche in Meckenheim möglich

In der Friedenskirche am Neuen Markt wird am Freitag geimpft. Foto: Petra Reuter

Meckenheim Die Evangelische Kirchengemeinde Meckenheim bietet am Freitag 100 Impfungen in der Friedenskirche an. Das Besondere: Anmelden können sich alle Interessierten ab 12 Jahren.

Wer noch auf der Suche nach einer unkomplizierten Impfmöglichkeit gegen Covid-19 ist, kann am Freitag, 16. Juli, in Meckenheim vorbeischauen. Die Evangelische Kirchengemeinde hat in Kooperation mit dem Arzt Klaus Schmitt einen Impftag in der Friedenskirche, Markeeweg 7, organisiert. Auch Nichtmeckenheimer können daran teilnehmen. Das Besondere: Im Gegensatz zu vielen anderen Impfstellen können sich für den Termin in der Kirche schon Personen ab 12 Jahren anmelden.

Noch sind viele Termine frei

Insgesamt steht ein Kontingent von 100 Impfdosen zur Verabreichung zur Verfügung. Schmitt und seine Mitarbeiter werden zwischen 9 und 18 Uhr impfen. Interessierte müssen sich vorher über die Homepage für eines der acht Zeitfenster anmelden. Die genaue Uhrzeit erfahren die Impfwilligen im Anschluss per E-Mail. „Es sind noch Termine in allen Zeitfenstern frei“, sagte Pfarrerin Franziska Hageloch am Donnerstag auf Anfrage. „Besonders viel frei ist zwischen 16 und 17 Uhr.“

Standardmäßig wird Biontech verimpft. Damit können bereits Interessierte ab 12 Jahren geimpft werden, teilt die Gemeinde mit. Wer einen anderen Impfstoff wünscht, solle das bei der Anmeldung angeben. Zur Verfügung stehen auch Johnson&Johnson und Astrazeneca. Bei Johnson&Johnson ist nur eine Impfung notwendig.

Die Aktion erlaubt auch Kreuzimpfungen, wie das RKI sie seit Kurzem – je nach Impfstoff bei der Erstimpfung – empfiehlt. Der zweite Impftermin in der Friedenskirche steht bereits fest: Freitag, 27. August.

Interessierte müssen zum ersten Termin ihren Impfausweis, Personalausweis, einen Anamnesebogen und ein Aufklärungsmerkblatt mitbringen. Welches Aufklärungsmerkblatt sie brauchen, hängt davon ab, welchen Impfstoff sie erhalten.

Es sollen viel mehr Menschen erreicht werden

Alle Formulare stehen auf der Internetseite des Robert-Koch-Instituts (RKI) unter www.rki.de zum Download zur Verfügung. Die Formulare für den Impfstoff von Biontech sind bei der Anmeldung zum Termin außerdem auf der Internetseite der Gemeinde verlinkt. Anamnesebogen und Aufklärungsmerkblatt müssen in doppelter Ausführung mitgebracht und unterschrieben werden, schreibt die Gemeinde weiter.

Die Aktion hat Pfarrerin Ingeborg Dahl zusammen mit dem Arzt auf den Weg gebracht, berichtet Pfarrerin Hageloch. „Es ging Klaus Schmitt darum, dass er gerne mehr Menschen impfen würde.“ Weil er früher Presbyter in der Gemeinde war, wusste er, dass sie über ein Hygienekonzept und entsprechende Räume verfügt. Diese habe Pfarrerin Dahl ihm gerne zur Verfügung gestellt.