Flotte in Meckenheim vorgestellt : In der Region fahren jetzt 35 Busse mit Wasserstoff

Wasserstoff kommt jetzt in Meckenheim in den Tank der neuen Hybridbusse. Foto: Axel Vogel

Meckenheim In Meckenheim wurde am Freitag Europas größte Brennstoffzellen-Hybridbusflotte eröffnet. 35 Busse der RVK fahren nun mit Wasserstoff betrieben durch die Region.

In Meckenheim ist am Freitag Europas größte Brennstoffzellen-Hybridbusflotte eröffnet worden. 35 Busse der Regionalverkehr Köln (RVK) fahren mit Wasserstoff. Zehn Busse der neuen Flotte starten von Meckenheim aus in die Region. Am Meckenheimer RVK-Depot ist auch eine neue, hochmoderne Wasserstofftankstelle gebaut worden. Insgesamt hat das Projekt rund 21 Millionen Euro gekostet – 14 Millionen kommen aus dem Bundesverkehrsministerium, sieben Millionen von der Europäischen Union.

„Ich kann all meine Mitstreiter als Pioniere bezeichnen, die den Wert dieses alternativen Antriebs für einen wirkungsvollen Klimaschutz früh erkannt haben und den Mut hatten, das Projekt gemeinsam mit zu gestalten“, meinte Eugen Puderbach, Geschäftsführer der RVK. An der aktuellen Ausbaustufe der Wasserstoff-Tankstelle ist eine tägliche Betankung von 20 Brennstoffzellen-Hybridbussen in zwei Zyklen à zehn Fahrzeugen möglich. Zehn Minuten dauert es, um einen Wasserstoffbus mit genügend Wasserstoff für seine tägliche Fahrtroute zu betanken. Wasserstoff wird auch für Raketentechnik verwendet. Die übrigen 25 Busse werden an den RVK-Standorten Wermelskirchen und Bergisch Gladbach im Rheinisch-Bergischen Kreis sowie in der Stadt Hürth eingesetzt.

Eine Wasserstofftankstelle der RVK Foto: Axel Vogel