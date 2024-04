Prozessauftakt In Meckenheim gefasste Automatensprenger vor Gericht

Wenn es denn stimmt, was die Bonner Staatsanwaltschaft in Ihrer Anklage skizziert hat, dann wäre die geplante Tat kein einmaliger Ausrutscher: In der Nacht vom 22. auf den 23. März 2022 gerieten zwei 24 und 26 Jahre alte Männer aus den Niederlanden und ein 36-jähriger Franzose in Meckenheim in eine Polizeikontrolle. Beamte entdeckten im Kofferraum ihres Fahrzeugs drei verkabelte Sprengstoffpakete, wie sie oft zur Sprengung von Geldautomaten eingesetzt werden.